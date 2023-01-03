Премьер Британии Риши Сунак в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским заявил, что Лондон продолжит поддерживать Киев в долгосрочной перспективе, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на представителя Даунинг-стрит.

«Премьер-министр заявил, что Украина может рассчитывать на то, что Соединенное Королевство продолжит поддерживать ее в долгосрочной перспективе», — приводит телеканал слова представителя.

Как сказал Сунак, ведется работа по предоставлению Украине дополнительного оборудования «в ближайшие недели и месяцы, чтобы обеспечить Украине победу на поле боя».