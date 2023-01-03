Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что Россия предложила дату для встречи министров иностранных дел Турции и Сирии, но Анкаре эта дата не подошла.

«Россия сделала предложение, но нам эта дата не подходит. Сейчас занимаемся выработкой новой даты. Нужно еще провести подготовку перед встречей министров», — цитирует Чавушоглу телеканал Habertürk.

Министр указал, что подготовка включает консультации по линии Минобороны, разведки, других структур.

«Идет работа, чтобы добиться конкретных результатов. Так что это не разовые встречи. И от трехсторонних встреч (Турция — Сирия — Россия — прим.) не нужно ждать принятия всех решений. Это все шаги в направлении конкретизации нашего сотрудничества по чувствительным темам», — сказал он, отметив, что «сирийская сторона выразила готовность сотрудничать по вопросу возвращения беженцев».

Относительно перспектив переговоров президентов Турции и Сирии Чавушоглу сообщил, что «такое решение еще не принято», и напомнил, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган настроен на ведение постепенного диалога по сирийской проблеме. «Сначала встретятся разведка и Минобороны, потом МИД. Потом возможна встреча лидеров. Давайте сначала встретимся мы [главы МИД], а потом проведем оценку», — сказал он.