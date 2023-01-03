Россия имеет несколько сценариев наступления и принимает решение в последний момент, а потому предупредить граждан Украины заранее о направлении главных ударов будет трудно.

Об этом сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр в эфире телемарафона.

На вопрос журналиста, возможны ли какие-либо предупреждения, что противник будет наступать, например, с севера, она ответила, что «в этой ситуации некорректно говорить о предупреждении».

«Потому что у врага так же есть, как и было, несколько сценариев и они ориентируются по ситуации. Они тоже принимают решения в последние часы и те, кто его выполняет, они не знают за день до того, как, где и какие будут выполнять решения», — сказала Маляр.

По словам Маляр, противник ориентируется по ситуации и по динамике фронта, рассчитывая ресурсы.

«И мы всегда открыто говорим, что сейчас на территории Беларуси происходит движение личного состава и техники. Оно происходит с февраля. Они постоянно имитируют там обучение, на самом же деле мы понимаем, что это состояние готовности», — заявила Маляр.