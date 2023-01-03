В ЕС не согласны с призывами Украины наказать санкциями европейские фармкомпании, которые все еще работают в РФ, пишет Politico.

Лекарства — единственный товар, которые ЕС освободил от санкций против РФ по гуманитарным соображениям, пишет издание.

«Это не понравилось украинскому правительству, которое решило наказать фармацевтические компании. Идея такова: если вы ведете дела с агрессором, то вы делаете это не в Украине», — пишет Politico.

ЕС обеспокоен тем, что его союзник и будущий член использует в качестве оружия лекарства и при этом нанесет ущерб интересам европейского бизнеса, говорится в материале.

Так, в конце мая Украина внесла изменения в законодательство, «чтобы получить широкие полномочия по удалению с рынка любых лекарств, произведенных компаниями, связанными с Россией».

А в октябре сделал первый шаг к вытеснению со своего рынка европейской компании, несмотря на возражения Брюсселя.

«В общей сложности 19 компаний — в основном из ЕС — находятся под прицелом украинского правительства с общим объемом бизнеса в 1,7 млрд евро, согласно внутренней оценке Комиссии, с которой ознакомился Politico», — говорится в материале.

«Мы разрешаем всем европейским компаниям продавать в Украине все лекарства, произведенные во всех европейских странах, по всему миру, только не в России», — прокомментировал для американского издания украинскую позицию премьер Денис Шмыгаль.

Всего под угрозой изъятия с рынка — 35 препаратов, хотя официальное распоряжение об этом приостановлено, говорится в материале.

Представители фармкомпании «Гедеон Рихтер» заявляют, что Россия — второй по величине рынок для компании.

За первые девять месяцев 2022 года компания заработала 232 млн евро на продаже лекарств в РФ.

Представитель «Гедеон Рихтер» назвал меры украинского правительства «непонятными» и заявил, что «они серьезно угрожает безопасному обеспечению лекарствами украинского народа».

Компания заявила, что по-прежнему продает свою продукцию, но это может измениться, если Украина применит запрет.