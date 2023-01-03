Евросоюз начнет процесс лишения парламентского иммунитета двух депутатов, замешанных в коррупционном скандале, сообщает Русская служба ВВС.

Председатель Европарламента Роберта Метсола заявила, что это делается по запросу бельгийской полиции. При этом в ее заявлении не названы имена причастных к этому делу депутатов Европарламента.

Скандал разразился в прошлом месяце после того, как один депутат Европарламента и еще трое лиц были арестованы по обвинению в коррупции и отмывании денег.

Хотя власти не назвали страну, стоявшую за взяточнической схемой, многочисленные источники в ЕС обвинили Катар.

Однако Катар категорически отвергает любые заявления о неправомерных действиях как несправедливые, а источники- как «сильно дезинформированные».

Метсола, заявившая, что скандал показал, что открытые, свободные, демократические общества находятся под угрозой, заявила, что теперь она запустит срочную процедуру по снятию депутатской неприкосновенности с двух депутатов Европарламента по запросу полиции.

Источник в ЕС сообщил ВВС, что полиция связалась с ее офисом 30 декабря.

16 января запрос должен быть представлен Европарламенту, а затем он будет передан в комитет по юридическим вопросам этой организации. Затем будет подготовлен отчет об обвинениях перед голосованием в полном составе о снятии иммунитета с депутатов Европарламента.

Метсола отметила, что хотела бы, чтобы весь процесс был завершен к 13 февраля.

Все депутаты Европарламента обладают определенным иммунитетом, что гарантирует им возможность выполнять свою работу, выражать свое мнение и свободно голосовать, не опасаясь ареста или политических преследований.

Однако палата может проголосовать за лишение их этого иммунитета после конфиденциального разбирательства. Этот процесс предоставляет возможность подозреваемым депутатам Европарламента представлять свои доказательства и защищать себя от обвинений.

Пресс-секретарь Европарламента Ясмина Якимова заявила на прошлой неделе, что функция такой неприкосновенности состоит в том, чтобы парламент мог функционировать, но подчеркнула, что она не дает депутатам возможность свободнее нарушать закон.

Один из вице-президентов палаты, член Европарламента от Греции Ева Кайли была, среди нескольких других подозреваемых, арестована во время полицейских рейдов в прошлом месяце.

Однако 44-летняя депутат Европарламента от социалистов, которая отрицает какие-либо правонарушения, уже лишена иммунитета, поскольку ее поймали с поличным. Согласно сообщениям, полиция нашла у нее «сумки c наличными».

Ее адвокат опроверг утверждения о том, что она брала взятки, несмотря на сообщения о том, что в ее брюссельской квартире нашли 150 тыс. евро.

Согласно некоторым источникам, еще 600 тыс. евро были найдены в доме одного подозреваемого, и еще 750 тыс. евро в чемодане в номере отеля в Брюсселе.

Ева Кайли находится в предварительном заключении вместе со своим партнером Франческо Джорджи и бывшим депутатом Европарламента от Италии Пьером Антонио Панцери.

В ходе слушаний в прошлом месяце выяснилось, что служба государственной безопасности Бельгии VSSE в сотрудничестве с другими странами ЕС более года работала над расследованием подозрений в коррупции в Европарламенте.