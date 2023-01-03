С 1 января вступили в силу изменения в Налоговый кодекс Азербайджана.

Об этом сказал депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов.

Он отметил, что одно из изменений касается правил возврата части НДС.

«С января при безналичных платежах часть НДС возвращается в размере не 15, а 17,5 процента, а при оплате наличным способом — в размере 5% вместо 10%», — цитирует Байрамова Trend.

Депутат отметил, что при безналичных платежах на освобожденных территориях возврат части НДС предусмотрен в размере 30 процентов.