Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, южный ветер сменится вечером северо-западным ветром.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 5-7º, днем — 10-15º тепла, в Баку ночью 5-7º, днем — 13-15º градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 772 до 765 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха — 50-60 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, местами туман, порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 1º градуса мороза до 4º градусов тепла, днем — 10-15º градусов тепла, в горах ночью — 0-5º, днем — 5-10º градусов тепла, местами до 3º мороза.