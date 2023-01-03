«Пекин примет ответные меры в отношении тех государств и регионов, которые ввели ограничения на въезд для китайских граждан под предлогом профилактических мер по борьбе с коронавирусом», — сказала в ходе брифинга официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

«Мы решительно выступаем против попыток манипулирования мерами по профилактике и борьбе с эпидемией для достижения политических целей, — сказала Мао Нин. — В зависимости от различных ситуаций [в разных странах] мы примем меры в соответствии с принципом взаимности». цитирует Мао Нин «РИА Новости».