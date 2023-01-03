ГПС в течение декабря 2022 года продолжила меры по обеспечению надежной охраны государственной границы, борьбе с контрабандой, нелегальной миграцией, незаконным оборотом наркотических средств.

Согласно сообщению ГПС, в течение месяца за нарушение государственной границы были задержаны 73 человека, из них 24 гражданина Азербайджанской Республики, 18 граждан Шри-Ланки, 16 граждан Пакистана, 5 граждан Индии, 3 гражданина Ирана, 3 гражданина Афганистана, 1 гражданин Бангладеш, 1 гражданин Таджикистана и 2 гражданина Турции.

В рамках деятельности по борьбе с незаконной миграцией 43 человека были задержаны при попытке пересечения государственной границы с поддельными паспортами, визами и штампами с датой.

За нарушение правил пограничного режима задержаны 1577 человек, в их отношении были приняты соответствующие меры.