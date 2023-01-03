Передача украинского политика Виктора Медведчука и пяти командиров националистического батальона «Азов» в рамках обмена более 200 пленных между Россией и Украиной в сентябре 2022 года прошла в аэропорту Анкары.

Об этом сообщила во вторник газета Hürriyet со ссылкой на высокопоставленные турецкие источники.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил 22 сентября журналистам об обмене свыше 200 пленными между РФ и Украиной. Один из них, по его словам, был отправлен в Россию по просьбе президента Владимира Путина, сказал тогда Эрдоган, не назвав его фамилию.

Глава т.н. «ДНР» Денис Пушилин в свою очередь рассказал, что в рамках обмена Киев освободил 55 военных союзных сил, а также передал Медведчука. Всего Киеву, по его словам, были возвращены 215 человек, в том числе представители украинских националистических батальонов.

По утверждению Hürriyet, переговоры об обмене проходили в штаб-квартире Национальной разведывательной организации Турции в Анкаре. «Взаимный торг занял определенное время. Когда настал день «икс», российская сторона выдвинула условие о том, чтобы командиры батальона «Азов» остались в Турции, Украина его приняла», — цитирует издание свои источники.

В день обмена, по информации газеты, в аэропорт Эсенбога Анкары друг за другом прибыли самолеты из России и Украины. В украинском находился Медведчук, на российском в турецкую столицу доставили командиров «Азова». «После приземления самолетов украинские представители в присутствии сотрудников турецкой разведки поднялись на борт российского самолета, а российские — на украинский. <…> Обмен был произведен без проблем. Командиры «Азова» с того времени находятся в Турции в качестве ее гостей. Обе стороны не нарушают договоренностей», — приводит газета слова источников.