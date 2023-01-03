Вашингтон не обсуждает с Сеулом возможность проведения совместных ядерных учений.

Об этом заявил президент США Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов на Южной лужайке Белого дома. Его слова приводит пресс-служба американской администрации.

Главу государства спросили, ведутся ли сейчас подобные переговоры.

«Нет», — ответил Байден.

Накануне президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил в интервью газете Chosun Ilbo, что Сеул и Вашингтон обсуждают возможность проведения совместных учений с привлечением американского ядерного оружия.

«Хотя ядерное оружие принадлежит США, обмен разведданными, планирование и учения должны осуществляться совместно», — сказал он, добавив, что США положительно воспринимают эту инициативу.

Маневры такого рода должны подготовить республику к ядерной угрозе со стороны КНДР, добавил президент Южной Кореи.