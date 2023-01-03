Продолжается беспрепятственный проезд гражданских автомобилей, принадлежащих российскому миротворческому контингенту, по дороге Ханкенди-Лачин, где проходит акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на временно подконтрольных российским миротворцам территориях, сообщает АПА.

Из Ханкенди в Лачин проехали 6 автомобилей российского миротворческого контингента (РМК).

Были созданы условия для беспрепятственного, свободного проезда автомобилей через территорию проведения акции.