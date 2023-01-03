Ряд союзников по НАТО хочет ужесточить целевые показатели оборонных расходов. Об этом генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил в интервью dpa, опубликованном 3 января.

«Некоторые союзники решительно выступают за то, чтобы сделать нынешнюю цель в два процента минимальным показателем», — отметил Столтенберг.

Председатель Североатлантического совета будет руководить переговорами по этому вопросу.

«Мы будем встречаться, у нас будут министерские встречи, переговоры в столицах», — указал он.

Задача — достичь соглашения не позднее следующего очередного саммита НА

Некоторые союзники хотят сделать нынешнюю цель в 2% ВВП минимальным показателем. По данному вопросу запланированы переговоры министров обороны.

Ряд союзников по НАТО хочет ужесточить целевые показатели оборонных расходов. Об этом генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил в интервью dpa, которое агентство опубликовало во вторник, 3 января.

«Некоторые союзники решительно выступают за то, чтобы сделать нынешнюю цель в два процента минимальным показателем», — отметил Столтенберг.

Председатель Североатлантического совета будет руководить переговорами по этому вопросу.

«Мы будем встречаться, у нас будут министерские встречи, переговоры в столицах», — указал он.

Задача — достичь соглашения не позднее следующего очередного саммита НАТО. Он должен состояться в Вильнюсе 11 и 12 июля.