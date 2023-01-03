Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о внесении поправок в действующее законодательство, которые направлены на сохранение и воспроизводство национальных пород собак тазы и тобет.

Об этом сообщила пресс-служба лидера страны.

«Главой государства подписан закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам сохранения и воспроизводства казахских пород собак», — говорится в сообщении. Документ разработан по поручению президента республики.

Ранее член комитета по экономической реформе и региональному развитию Мажилиса (нижней палаты) парламента Амерхан Рахимжанов отмечал, что данный вопрос требует широких правовых и организационных подходов, позволяющих повысить эффективность государственного регулирования защиты и развития местных пород животных. По его словам, существует тенденция не просто ухудшения генофонда казахских пород собак, но и угроза их полного исчезновения во многих регионах страны. Как отметил парламентарий, для решения данных проблем законопроектом устанавливаются правовые, организационные и экономические основы осуществления деятельности в области сохранения и воспроизводства казахских пород собак, а также закрепляется компетенция уполномоченного органа.