Известный американский автогонщик Кен Блок погиб в ДТП со снегоходом. Об этом говорится в сообщении на сайте гоночной команды Hoonigan Racing Division. Мужчине было 55 лет.

Кен Блок принимал участие в различных чемпионатах и турнирах по ралли. Свою карьеру гонщика он начал в 2005 году в команде Vermont SportsCar. В 2010 году Блок стал первым американским гонщиком, участвовавшим в чемпионате мира по ралли.

Кроме того, Кен Блок снимал серию экстремальных роликов GYMKHANA, в которых он за рулем автомобилей проходил различные опасные трассы на скорость.

Об обстоятельствах гибели спортсмена не сообщается.