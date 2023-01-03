Британские власти собираются в ближайшие недели признать Корпус стражей исламской революции террористической организацией, сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

В случае внесения КСИР в список террористических организаций принадлежность к нему, а также участие в его мероприятиях, ношение его символики и поддержка его деятельности станет уголовно наказуемым преступлением в Соединенном Королевстве.

Издание отметило, что признание КСИР террористической организацией поддерживает глава МВД Суэлла Браверман и ее заместитель Том Тугендхат, который считается основным автором инициативы.