Дата президентских и парламентских выборов, намеченных на 18 июня в Турции, может быть изменена.

Об этом в понедельник заявил журналистам представитель правящей Партии справедливости и развития Турции (ПСР) Омер Челик.

«Мы планируем провести выборы вовремя, 18 июня. Однако проводится оценка некоторых проблем, которые могут возникнуть в связи с этой датой, в том числе и то, что в это время наши граждане будут путешествовать внутри страны, то есть покидать места постоянного жительства. Если мы придем к точному выводу в оценке, то я сообщу вам об этом», — сказал он.

По его словам, в случае изменения даты выборов это не должно расцениваться как досрочные выборы.

«Другими словами, эта оценка не проводится в контексте досрочных выборов, мы просто расцениваем перенос даты выборов на немного ранний срок. Однако окончательного решения по этому вопросу нет. Я поделюсь с вами, когда будет принято окончательное решение», — добавил он.