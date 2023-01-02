Министерство обороны Японии занимается разработкой нескольких ракет большой дальности, которые смогут нести боевой заряд на расстояние до 3000 километров и намерено развернуть их в 2030-х годах, сообщает Japan Today.

Правительство рассчитывает создать и запустить в серийное производство ракету с дальностью 2000 км к началу 2030-х годов. Гиперзвуковая ракета с дальностью 3000 км, которая сможет достичь любой точки КНДР и некоторых районов Китая, должна появиться на вооружении страны ориентировочно к 2035 году.