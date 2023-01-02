Сильный туман стал причиной отмены 48 рейсов из аэропорта Сабиха Гёкчен в турецком Стамбуле, сообщает газета Takvim.

Уже утром 49 рейсов, которые должны были приземлиться в Сабихе Гёкчен, расположенный на востоке города, были перенаправлены в новый аэропорт на севере из-за погодных условий. Пассажиров, которые должны были вылететь, предупредили о возможных отменах рейсов заранее.

К настоящему времени из аэропорта Сабиха Гёкчен отменены вылеты 48 рейсов авиакомпаний «Турецкие авиалинии» и Anadolujet.