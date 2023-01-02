Военный комитет НАТО проведет заседание 18-19 января в Брюсселе, в ходе которого начальники генштабов ВС стран альянса обсудят, в частности, конфликт в Украине и продолжение оказания помощи Киеву.

Об этом говорится в заявлении Североатлантического альянса, распространенном в Брюсселе.

«Высший военный орган НАТО, Военный комитет, соберется 18-19 января 2023 года в Брюсселе, Бельгия», — отмечается в нем. Во встрече примут участие начальники генштабов ВС 30 стран НАТО, а также коллеги из Швеции и Финляндии.

В повестку дня заседаний Военного комитета войдет, в частности, конфликт в Украине. «Основное внимание будет уделено ранним наблюдениям за продолжающейся войной в Украине, а также ускорению реализации Основополагающей концепции ведения боевых действий НАТО и Программы развития вооруженных сил, — говорится в заявлении. — Главнокомандующие обсудят военный потенциал и способность НАТО защищать Североатлантический союз от всех вызовов сейчас и в будущем». «На заключительном заседании Военный комитет обсудит продолжающуюся помощь Украины со стороны НАТО», — указывается в заявлении.