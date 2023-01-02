Власти Турции удовлетворены ходом нормализации отношений с Сирией, считая, что следующим этапом повестки переговоров между представителями Анкары и Дамаска станет обсуждение вопроса организации встречи на высшем уровне.

Об этом в понедельник сообщил журналистам официальный представитель правящей турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик.

«Мы считаем, что настала пора наводить мосты между двумя странами, пришло время политического диалога. Следующим вопросом повестки станет возможность проведения встречи на высшем уровне. Мы удовлетворены уровнем, который к настоящему времени достигнут», — сказал он.