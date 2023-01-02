Болгарская компания «Булгаргаз» подпишет завтра соглашение с турецкой государственной компанией «Боташ» о доступе к терминалам сжиженного газа и турецкой газопереносной сети, сообщает болгарская правительственная пресс-служба.

«Во вторник в здании правительства будет подписано соглашение, благодаря которому «Булгаргаз» получит доступ к терминалам и газопереносной сети турецкой государственной энергетической компании «Боташ». Договор будет заключен на 13 лет», — говорится в заявлении.

В официальной церемонии примут участие министр энергетики технического правительства Болгарии Росен Христов и министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез.