Самолет, летевший по маршруту «Ташкент – Алматы», попал в зону сильной турбулентности. В результате семь пассажиров получили различные травмы.
Об этом говорится в пресс-релизе компании Air Astana.
«Сегодня авиакомпания выполняла рейс KC 128 по маршруту “Ташкент – Алматы”. Самолёт вылетел в 14.35 местного времени. Во время полёта авиалайнер внезапно попал в зону сильной турбулентности», – рассказали в пресс-службе.
По предварительной информации, семь пассажиров получили различные травмы.
Авиалайнер приземлился в Алматы в 16:45 по местному времени.
«Экипаж рейса оказывал первую доврачебную помощь пассажирам. Пилоты проинформировали о произошедшем службы аэропорта. В аэропорту пассажиров ожидают машины скорой помощи для оказания помощи», – говорится в сообщении.
Отмечается, что авиакомпания сожалеет о произошедшем и окажет всяческую помощь пассажирам рейса.
«По факту произошедшего будет проведено расследование уполномоченными органами», – заключили в компании.
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