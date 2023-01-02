Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что в Анкаре ждут от США приверженности духу партнерства в вопросе противодействия на севере Сирии террористическим организациям, сообщает ТАСС.

«Никто не должен ожидать от нас безмолвия в условиях наличия террористической угрозы в стране и непосредственно за ее пределами», — сказал Калын. «Мы ожидаем, что США будут следовать духу партнерства и всерьез воспринимать проблемы безопасности Турции. Мы не приемлем навязывания нам односторонней политики, откуда бы она ни исходила, надеемся на развитие отношений, исходя из взаимных интересов, и на решение имеющихся вопросов на основе реалистичных и стратегических подходов», — сказал представитель Эрдогана в интервью январскому номеру журнала «Критер». Выдержки из него в понедельник приводит телеканал NTV.