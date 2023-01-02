Цена газа в Европе в ходе биржевых торгов 2 января вновь опустилась ниже $800 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Общее снижение цены с начала дня составляет более 4%, сообщает TACC.

Стоимость февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $777 за 1 тыс. куб. м, или €70,3 за МВт·ч.

Цена газа опустилась ниже $800 еще 30 декабря. Это произошло впервые с 16 февраля 2022 года.

Котировки газа снижаются на фоне теплой погоды в Европе. Температура в большинстве стран ЕС остается выше климатических показателей, что привело не только к снижению отбора газа из хранилищ, но и росту закачки в них до рекордных уровней. Кроме того, доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС продолжает стабильно держаться около отметки в 20% или выше. А 1 января она и вовсе достигла рекорда за все время наблюдения — 34,7%.

Сейчас ПХГ (подземные хранилища газа) Европы заполнены на 83,33% (на 13,46 процентного пункта выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), в них находится 90,2 млрд куб. м газа. Однако «Газпром» предупреждал, что даже близкие к максимальным запасы газа в ПХГ крупных европейских стран не гарантируют им надежное прохождение осенне-зимнего периода. Нагрузка на ПХГ Европы зимой будет выше, чем в предыдущие годы, из-за изменения логистики и источников газоснабжения.