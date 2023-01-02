Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) готовит отчет по итогам исследования рынка низкоуглеродной водородной экономики в Азербайджане, сообщает Trend.

Об этом заявила глава представительства ЕБРР в Азербайджане Камола Махмудова.

«В настоящее время готовится отчет, и мы ожидаем, что он будет завершен в ближайшие месяцы», — сказала она.

Махмудова отметила, что в рамках сотрудничества по водороду ЕБРР оказывает поддержку правительству Азербайджана в оценке потенциала производства водорода.

Напомним, что Азербайджан присоединился к ЕБРР 25 сентября 1992 года. ЕБРР помогает в диверсификации экономики Азербайджана путем поддержки развития частного сектора в ненефтяном секторе и усовершенствования управления частными и государственными компаниями.

Банк содействует расширению доступа к финансам для местных предприятий за счет поощрения кредитования банками и небанковскими финансовыми учреждениями, а также за счет помощи в развитии местных валютных рынков и рынков капитала.

ЕБРР также поддерживает развитие «зеленой» экономики страны, путем финансирования сектора возобновляемых источников энергии, повышения энергоэффективности.