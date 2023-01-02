По поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, 2 января министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства посетили танковые и артиллерийские части Сухопутных войск, сообщает Минобороны.

Министр обороны возложил цветы к памятнику, воздвигнутому здесь в память о шехидах.

Был проведен осмотр танковых и артиллерийских установок, находящихся на вооружении воинских частей, были проверены теоретические, практические знания и боеготовность боевых расчетов.

Ознакомившись с учебно-материальной базой Симуляционного центра воинской части, генерал-полковник З.Гасанов дал соответствующие указания.

Затем министр обороны и руководящий состав министерства посетили воинскую часть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВВС.

Министр обороны осмотрел БПЛА, поинтересовался их техническим состоянием, проверил уровень готовности расчетов.

Высоко оценив готовность личного состава посещенных воинских частей, министр обороны вручил ценные подарки группе военнослужащих, отличившихся боевой подготовкой.

Генерал-полковник З.Гасанов ознакомился с условиями, созданными в воинских частях, поинтересовался службой и социальными нуждами личного состава, пожелал успехов в службе в 2023 году.

Министр поставил перед должностными лицами соответствующие задачи по более эффективному проведению учений в новом учебном периоде и поддержанию высокого уровня боеготовности военнослужащих.