Ожидается, что к концу текущего иранского года (год завершится 20 марта 2023 года) в Иране будет запущено 561 км железнодорожных линий, заявил заместитель министра дорог и городского развития Ирана, генеральный директор компании по строительству и развитию транспортной инфраструктуры (CDTIC) Хейролла Хадеми, сообщает министерство.

По словам Хадеми, строительство указанных железнодорожных линий завершено на 70 процентов.

В настоящее время в стране строится в общей сложности 3300 километров железнодорожных путей. Между тем, протяженность железнодорожных линий страны составляет 14 тысяч километров, добавил он.

«Кроме того, в стране строится 1035 км автомагистралей с регулируемым доступом. Из них до конца текущего иранского года планируется ввести в эксплуатацию 293 км. Всего по стране 2800 км автодорог с регулируемым доступом», — отметил замминистра.

Хадеми также отметил, что в стране строятся автомагистрали протяженностью 6100 км, из которых 1000 км предполагается запустить в текущем иранском году.