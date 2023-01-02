Обнародован прогноз погоды на 3 января.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове будет наблюдаться переменная облачность, преимущественно без осадков.

Южный ветер утром сменится северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 4-6° тепла, днем — 8-13° тепла, ночью в Баку — 4-6° тепла, днем — 10-12° тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы — 775 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 55-60%.

В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков, местами будет туман, будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 2° мороза до 3° тепла, днем — 9-14° тепла, ночью в горах — 5-10° мороза, днем — до 3 ° мороза.