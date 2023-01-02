Продолжается беспрепятственный проезд гражданских автомобилей, принадлежащих российскому миротворческому контингенту, по дороге Ханкенди-Лачин, где проходит акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на временно подконтрольных российским миротворцам территориях, сообщает АПА.

1 грузовик, принадлежащий российскому миротворческому контингенту, проехал с направления Лачина в направлении Ханкенди.

Созданы условия для беспрепятственного, свободного проезда автомобиля через территорию проведения акции.

Участники акции отошли от дороги и открыли коридор для проезда автомобиля, принадлежащего российскому миротворческому контингенту.