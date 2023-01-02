Два прогулочных вертолета столкнулись над пляжем Голд-Коста (расположен на северо-востоке Австралии, в 75 км к югу от Брисбена).

Служба скорой помощи штата Квинсленд сообщила, что пострадали 13 человек.

«Экипажи экстренных и аварийных служб прибыли на место аварии вертолетов около 14:00 по местному времени. 13 пассажиров, пострадавших в ходе инцидента, получают медицинскую помощь на месте», — указано в сообщении ведомства, опубликованном на его странице в Twitter.

На месте происшествия работают сотрудники полиции штата, ведется расследование причин произошедшего.

Как сообщили в полиции штата Квинсленд, в результате столкновения по меньшей мере четыре человека погибли, еще девять получили травмы различной степени тяжести. По данным ведомства, «трое госпитализированы в критическом состоянии». «Расследование инцидента затрудняет то, что один из вертолетов упал на песчаную отмель, к которой машинам [аварийных служб] сложно добраться», — указал в ходе выступления перед журналистами инспектор полиции штата Квинсленд Гэри Уоррелл.