Продолжается беспрепятственный проезд гражданских автомобилей, принадлежащих российскому миротворческому контингенту, по дороге Ханкенди-Лачин, где проходит акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на временно подконтрольных российским миротворцам территориях, сообщает АПА.

2 легковых автомобиля, принадлежащих российскому миротворческому контингенту, проехали с направления Ханкенди в направлении Лачина.

Созданы условия для беспрепятственного, свободного проезда автомобилей через территорию проведения акции.

Участники акции отошли от дороги и открыли коридор для проезда автомобилей, принадлежащих российскому миротворческому контингенту.