Великобритания рассматривает Казахстан и Узбекистан как своих наиболее перспективных партнеров в Центральной Азии, сообщает Trend.

Об этом сказал торговый комиссар Его Величества по Восточной Европе и Центральной Азии Кенан Полео.

«Я курирую торговую работу в 14 странах Восточной Европы и Центральной Азии. Последние данные показывают, что торговые отношения между Великобританией и этими 14 странами оцениваются в 44 миллиарда фунтов стерлингов. Центральная Азия — ключевая часть нашего успеха. Вот почему мы недавно инвестировали больше торговых ресурсов в Казахстан и Узбекистан, где, как мы думаем, есть возможности сделать еще больше», — сказал он.

Более того, как отметил комиссар по торговле, увеличение пропускной способности Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), который является одним из основных транспортных маршрутов в Центральной Азии, является приоритетом для правительства Великобритании для диверсификации маршрутов поставок с Востока на Запад.

По словам комиссара по торговле, ТМТМ, также известный как Средний коридор, важен для экономики региона.

Полео отметил, что для этого требуются совместные усилия стран Транскаспийского маршрута, и Великобритания готова оказать необходимую поддержку, будь то цифровизация или наращивание пропускного потенциала портов, помощь в обеспечении финансирования, привлечение частного сектора или помощь в оптимизации работы железных дорог.