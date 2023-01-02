Представители НПО продолжают акцию в городе Шуша на дороге Ханкенди-Лачин в знак протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на временно подконтрольных российским миротворцам территориях, в частности золоторудного месторождения «Гызылбулаг» и и медно-молибденового месторождения «Демирли», сообщает АПА.

Участники акции, которая продолжается уже 22-й день, продолжают протестовать, скандируют различные лозунги.

Во время акции, как ночью, так и утром соблюдались правила безопасности, инцидентов не наблюдалось.

Участники акции начали день с исполнения Государственного гимна Азербайджанской Республики.