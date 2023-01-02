Крупные энергетические компании Турции и Китая стали победителями международного тендера АО «Национальная электрическая сеть Узбекистана» на строительство высоковольтных сетей электропередачи в городе Ташкент и Сырдарьинской области, сообщает Министерство энергетики Узбекистана.

По итогам тендеров турецкая компания «Şa-ra Enerji Inşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş» построит линию электропередачи 220 кВ протяженностью 213 километров стоимостью 31,89 миллиона долларов.

Тем временем китайская компания «Xian Electric Engineering Co., Ltd.» установит линию электропередачи 500 кВ протяженностью 72 км с предполагаемой стоимостью 14,68 млн долларов.

Согласно заявлению министерства, проект финансируется Всемирным банком и его реализация запланирована на 2022-2024 годы.

Реализация проекта позволит повысить надежность электроснабжения в Сырдарьинской и Ташкентской областях, а также в столице

Кроме того, благодаря новой высоковольтной линии электропередачи в Ташкентской части энергосистемы нагрузка на основные электросети будет снижена, а мощность будет скорректирована с учетом будущих потребностей.