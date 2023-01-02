Куба в воскресенье отметила 64-ю годовщину победы революции на острове в 1959 году, сообщает ТАСС.

Официальные празднования прошли в городе Сантьяго-де-Куба.

Представители кубинских властей возложили цветы к могиле лидера революции Фиделя Кастро (1926-2016) на кладбище Санта-Ифигения. Также на площади, с которой команданте провозгласил победу, в полночь под звуки национального гимна был поднят огромный кубинский флаг.

Улицы городов по всей стране украшены национальными флагами и плакатами с революционными лозунгами. Местная пресса публикует материалы, посвященные революционной борьбе против диктатуры Фульхенсио Батисты (1901-1973), по телевидению демонстрируются архивные фото и видео.

«Дело Кубинской революции живет и в ее 64-ю годовщину! Спасибо Фиделю, Раулю и историческому поколению за всю силу, которая питает нас в этой прекрасной Революции, которую вы создали и которую мы поклялись защищать», — написал на своей странице в Twitter по случаю праздника президент республики Мигель Диас-Канель.