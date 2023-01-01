Новогоднее обращение президента Ильхама Алиева к азербайджанскому народу содержало ряд важных посланий, адресованных, к слову, не только к гражданам нашей Родины, но и внешнему миру. Скажу предельно открыто: его речи ждали очень многие, причем с большим нетерпением. И дело не только в продолжающейся акции азербайджанских экологов и фантастической дипломатической победе, одержанной Баку в стенах (скорее даже, за кулисами) Совета безопасности ООН. За прошедший год произошло очень много знаковых событий, совокупность которых выковала примерную тематику новогоднего обращения президента к нации.

Так и случилось. Незадолго до боя курантов, ознаменовавшего уход 2022 года и вступление Нового года в свои права, миллионы граждан Азербайджана как на исторической Родине, так и в диаспоре, а также, рискну предположить, жителей соседних стран, собрались вокруг экранов телевизоров, включили свои смартфоны, компьютеры, планшеты, чтобы не упустить ни одного тезиса из послания главы Азербайджанского государства.

Одним из главных посылов, который сразу же отправился в заголовки многих новостных сообщений, стала тема Зангезурского коридора, а точнее его неотвратимость. Глава государства сказал коротко и ясно: «Зангезурский коридор обязательно будет открыт, хочет того Армения или нет».

Это не первый раз, когда Алиев озвучил решимость и бескомпромиссность Баку в данном вопросе. В апреле 2021 года в интервью телеканалу AzTV глава государства недвусмысленно заявил: «Мы исполним задачу по осуществлению Зангезурского коридора, хочет того Армения или нет. Если она захочет, то это можно решить просто, если же не захочет — мы решим это силой. Я говорил до войны и во время войны, что они должны убраться с нашей земли по доброй воле, иначе мы их вышвырнем. Так и произошло. То же самое будет и с Зангезурским коридором».

Президент Ильхам Алиев известен миру как политик, который не разбрасывается словами. В его случае всё, что произносится, обязательно затем реализовывается. Это относится также к вопросам, которые на момент озвучивания обещания кажутся, на первый взгляд, не всегда реалистичными, а ожидания — «завышенными». Поэтому, в тот момент находятся немало скептиков. Но нам не дадут слукавить — пока еще ни разу не было, чтобы данные президентом обещания не исполнялись. Никто не может назвать ни одного случая, когда высказанное слово оказывалось брошенным на ветер.

Поэтому, раз уж президент во второй раз говорит о неизбежности открытия Зангезурского коридора, да еще и вне зависимости от «хотелок» Армении, нужно понимать, что теперь это лишь вопрос времени. Действительно, строительство железнодорожного полотна и автомобильной дороги до границы Зангиланского и Мегринского районов в некогда едином Зангезуре идёт полным ходом. Более того, начато строительство мостов через реку Араз в соответствии с подписанным с Исламской Республикой Иран в марте 2022 года меморандумом о взаимопонимании. Это всё — элементы одной концепции, в центре которой лежит вывод находящегося в тридцатилетней блокаде Нахчывана из транспортно-политической изоляции. Со своей стороны Азербайджан выполняет все обязательства, взятые на себя в день принуждения Армении к подписанию капитуляционного документа. А государство-пораженец по-прежнему тянет с выполнением пункта 9 Трёхстороннего Заявления. По сей день не готова и не представлена техническая документация железнодорожного полотна по территории Мегринского района, до сих пор не представлен маршрут автомобильной дороги, в то время как всем ясно, что наиболее оптимальным и удобным для всех, включая и для Пограничной службы ФСБ РФ, станет всё тот же путь вдоль пограничной реки Араз. И, несмотря на это, Армения по-прежнему затягивает процесс.

На что надеется эта страна? На чудо? Она была разгромлена в 44-дневной войне. Данный вопрос — это не предмет торга или выбора, это её обязательство. Это одно из условий прекращения уничтожения оставшегося в полном окружении 30-тысячного контингента ВС Армении. Под конец войны армянские военные были блокированы со всех сторон и обречены на ликвидацию. Азербайджан остановил боевые действия и согласился сохранить им жизнь в ОБМЕН на подписание Арменией девяти пунктов Трехстороннего Заявления. Поэтому, как говорят в Кремле, «нравится, не нравится — терпи, моя красавица!». Открывать Зангезурский коридор теперь уже придётся, независимо от капризов и прочих «хотелок».

А если к моменту достижения железной и автомобильной дорогами государственной границы прогресс не будет зафиксирован, то Еревану придётся столкнуться с элементами принудительного характера, о чём говорил президент Алиев в апреле 2021 года. Поэтому лучшее, что может в этой ситуации сделать правительство Пашиняна, это не допускать прежних ошибок и принять всерьёз посыл, озвученный в очередной раз в новогоднем обращении главы Азербайджанского государства.

Зангезурский коридор на условиях Азербайджана неотвратим.

Зухраб Дадашов