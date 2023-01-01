Швеция в воскресенье приняла на полгода обязанности государства — председателя Совета Европейского союза, которые перешли к ней от Чехии.

Страна будет выполнять их до 30 июня включительно, когда передаст эстафету Испании.

Королевство в третий раз будет председательствовать в сообществе. Ранее она возглавляла Совет Евросоюза 1 января — 30 июня 2001 года и 1 июля — 31 декабря 2009 года.

Как сообщило правительство, приоритетами Швеции во время председательства в ЕС станут четыре направления. Официально оно обозначило их как «безопасность, зеленый переход, конкурентоспособность и принципы верховенства права».