Сегодня в МЧС поступила информация о взрыве в многоэтажном жилом доме, расположенном на территории 4-го микрорайона в Насиминском районе города Баку. Об этом говорится в сообщении МЧС.

Известно, что взрыв без пожара произошел в результате утечки бытового газа в двухкомнатной квартире общей площадью 40 кв.м, расположенной на третьем этаже пятиэтажного жилого дома. От взрывной волны вылетели оконные рамы кухни и балкона, был причинен ущерб квартире. В результате инцидента пострадали два человека, в том числе один ребенок.

Сотрудниками МЧС были приняты соответствующие меры безопасности.

