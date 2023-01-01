В Минобороны РФ заявили, что сорвали планы Киева по совершению атак против России, нанеся 31 декабря удар высокоточным авиационным оружием по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины и местам стоянки украинских ударных беспилотников (БПЛА).

Как сообщил в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, удар нанесен по объектам ОПК, «задействованным в изготовлении ударных беспилотных летательных аппаратов, применяемых для совершения террористических атак против Российской Федерации».

«Также поражены стоянки хранения и места запуска ударных БПЛА. Цель удара достигнута», — утверждает он.

«Планы киевского режима по совершению в ближайшее время террористических атак против Российской Федерации сорваны», — утверждает Конашенков.