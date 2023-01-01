Британский историк Ян Кершоу считает, что российская война против Украины завершится к середине 2023 года. Об этом он сказал в интервью немецкому изданию Süddeutsche Zeitung.

«Весной мы увидим, готовы ли украинцы при поддержке Запада к новому наступлению, которое отвергнет нападающих. Если это так, то мы можем быть на пути к тому или иному решению весной или летом… Я предполагаю, что война закончится через полгода», – сказал историк.

В частности, он объясняет свое мнение тем, что текущий уровень истощения тяжело выдержать обе стороны. Важным будет то, каким будет состояние вооруженных сил обеих сторон в конце нынешней зимы.

«Это будет очень тяжелая зима для Украины, но, конечно, тоже для многих россиян», — заметил британец.

Кершоу также подчеркнул, что у Путина великодержавные фантазии, сравнил его со Сталиным. Российский президент, по его словам, оказался в положении, которое он никогда не предполагал.

«Сейчас идет война, которую он не может выиграть и которая очень дорогая и разрушительная», — подчеркнул он.

Кроме этого, он также подчеркнул, что Россия сейчас изолирована, по крайней мере, в Европе, поэтому в этом смысле решение о вторжении в Украину было «дорогим».

«Оно сменит Европу, но пока нельзя предсказать, как именно», – сказал Кершоу.

В частности, по его убеждению, война уже навязала нам новую энергетическую политику и повлекла за собой рецессию.