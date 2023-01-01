Президент Азербайджана направил поздравления председателю Суверенного переходного совета Республики Судан Абдель Фаттаху Абдельрахману Аль-Бурхану.

В поздравлении говорится:

Уважаемый господин Председатель,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ по случаю национального праздника Республики Судан – Дня независимости.

Верю, что азербайджано-суданские отношения и впредь будут успешно развиваться и укрепляться как в двусторонней, так и в многосторонней плоскости в интересах наших государств и народов.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, Вашему дружественному народу – благополучия и процветания.