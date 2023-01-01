Британец Гари Макки завершил в канун Нового года 365-ю марафонскую дистанцию за 2022 год, пробежав за это время в общей сложности 15 390 км. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Последний в этом году забег Макки завершил в графстве Камбрия на севере Англии.

53-летний сотрудник атомного комплекса Селлафилд обычно пробегал положенные 42 км 195 м утром, чтобы потом успеть на работу. Основной целью проекта был сбор средств на благотворительность. За год Макки привлек £1 млн фунтов ($1,2 млн) для двух организаций — по поддержке людей с раковыми заболеваниями (Macmillan Cancer Support) и сети местных хосписов (Hospice At Home West Cumbria).

Всего марафонец использовал за 12 месяцев 22 пары кроссовок, которые он и продавал на аукционе.