Председательство в СНГ в 2023 году переходит от Казахстана к Кыргызстану, передает ТАСС.

Президент республики Садыр Жапаров пообещал, что его страна как председатель в Содружестве будет обращать особое внимание на укрепление добрососедства и доверия между государствами — участниками СНГ.

Решение о председательстве Бишкека было принято 14 октября на саммите СНГ в Астане. Сопредседателями станут Россия и Казахстан.

Ранее председатель Исполкома Содружества Сергей Лебедев отмечал, что Кыргызстан готов к будущему председательству.