Противовоздушная оборона ВСУ в ночь с 31 декабря на 1 января сбила 45 запущенных Россией иранских дронов-камикадзе. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

В ночь с 31 декабря 2022 на 1 января 2023 года российские войска атаковали Украину беспилотниками-камикадзе иранского производства Shahed-131/136.

В результате боевой работы противовоздушной обороной Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 45 ударных. БпЛА.

Тринадцать в 2022-м и 32 — в 2023-м году.