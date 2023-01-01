Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским просил о поддержке со стороны Киева при голосовании на Генассамблее ООН и выражал готовность обсудить оказание военной помощи, однако стороны не достигли договоренности. Об этом сообщил американский информационный портал Axios со ссылкой на украинских и израильских должностных лиц.

Комитет по специальным политическим вопросам и вопросам деколонизации ООН 11 ноября одобрил выдвинутую палестинской стороной инициативу по обращению в Международный суд в Гааге за юридическим заключением по вопросу длительной оккупации Западного берега реки Иордан. 98 стран поддержали инициативу, 17 государств высказались против, 52 воздержались. Генассамблея ООН 30 декабря проголосовала за это обращение в Международный суд в Гааге по палестинскому вопросу. За принятие резолюции высказались представители 87 государств. 26 стран, включая Израиль и США, проголосовали против, еще 53 воздержались.

Как отмечается в материале, премьер Израиля провел телефонный разговор с украинским лидером 30 декабря до голосования ГА ООН. Нетаньяху тогда «просил <…> Зеленского голосовать против резолюции». По словам источника портала из числа украинских должностных лиц, Киев ранее «отклонил просьбы Израиля выступить против резолюции во время голосования в комитете ООН несколько недель назад из-за отказа Израиля предоставить военную помощь Украине». Как уточняется в публикации, во время телефонного разговора Зеленский заявил, что «в обмен» на голос Киева против резолюции или на его согласие воздержаться он «хотел бы услышать, как новое правительство Израиля изменило бы свою политику и предоставило Украине системы защиты» от ударов с воздуха с применением ракет и беспилотников.

По словам украинского источника портала, Нетаньяху тогда «не взял на себя каких-либо обязательств, но заявил, что готов обсудить просьбу Зеленского в будущем». Как говорится в материале, Зеленскому не понравился этот ответ, и он не согласился голосовать против резолюции или воздержаться». «Вместо этого он дал указание украинскому постпреду при ООН не присутствовать на голосовании», — отмечается в статье. Как сообщил журналистам Axios украинский чиновник, такое решение было принято, чтобы «дать шанс» на укрепление отношений с Нетаньяху в будущем.

Пресс-служба израильского правительства ранее сообщила, что Нетаньяху «поговорил с <…> Зеленским, Украина, которая ранее голосовала в поддержку антиизраильской резолюции [в ООН], на этот раз на голосовании отсутствовала». «Комментариев относительно дипломатических дискуссий, которые велись [между Нетаньяху и Зеленским], нет», — отмечалось в сообщении пресс-службы.