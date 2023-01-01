Хорватия с 1 января стала официально членом зоны евро и начала использовать единую европейскую валюту вместо своей национальной валюты куна.

«Это ставит Хорватию в самый тесный круг европейской интеграции», — сказал, комментируя событие, глава правительства страны Андрей Пленкович.

Таким образом, балканская страна с населением менее 4 млн человек, которая обрела независимость только в 1991 году, стала 20-м из 27 членов Европейского союза, присоединившихся к еврозоне. В тот же день она была принята и в Шенгенское пространство открытых границ.