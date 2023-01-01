С сегодняшнего дня в Азербайджане в соответствии с распоряжением главы государства Ильхама Алиева началась очередная отправка призывников на действительную военную службу.
Это продлится до 30 января.
С сегодняшнего дня в Азербайджане в соответствии с распоряжением главы государства Ильхама Алиева началась очередная отправка призывников на действительную военную службу.
Это продлится до 30 января.
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