США под предлогом укрепления своих союзнических отношений с Японией и Южной Кореей фактически создают «азиатскую версию НАТО». Об этом лидер КНДР Ким Чен Ын заявил на VI пленуме ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК).

«Продвигая трехстороннее сотрудничество с Японией и Южной Кореей, под предлогом «укрепления союза» [США] погружаются в создание нового военного блока как «азиатской версии НАТО», — говорится в сообщении. При этом лидер страны отметил, что «США и враждебные силы» получили «серьезный удар» благодаря усилению военных возможностей КНДР и теперь «трепещут от страха и беспокойства».