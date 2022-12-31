Заявление Совета Безопасности ООН по Лачинскому коридору не удалось принять из-за нечистоплотных действий готовившей его Франции, а не из-за позиции России, как пытаются утверждать авторы некоторых Telegram-каналов.

Об этом заявил в Telegram-канале первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«По просьбе Еревана координировали этот процесс французы, которые проигнорировали подавляющее большинство предложений РФ, учтя при этом правки других членов СБ.

РФ не на словах, а на деле занимается урегулированием конфликта в Карабахе, в том числе вокруг Лачинского коридора. Российские миротворцы в контактах со сторонами ищут развязки спорных вопросов.

Твердо убеждены в том, что реакция Совета безопасности должна способствовать нахождению компромисса и возобновлению мирного процесса, без навешивания ярлыков на какую-либо из сторон.

Мне лично очень хочется верить, что наши армянские друзья не дадут втянуть себя в нечистоплотные геополитические игры в угоду тем, кто не гнушается использовать любые поводы столкнуть братские народы, жившие вместе в СССР и пожарче раздуть малейшие противоречия и проблемы у нас дома», — заявил он.